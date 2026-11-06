Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaza, Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Zekeriya K. idaresindeki 16 AGA 477 plakalı otomobil, Celal Y. yönetimindeki araçla sollama sırasında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Zekeriya K., diğer araç sürücüsü Celal Y. ve araçta bulunan Ezgi E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.