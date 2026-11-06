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        Söğüt'ten Kuzey Makedonya'ya uzanan kardeşlik köprüsü

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve beraberindeki heyet, kardeş belediye ilişkileri kapsamında Kuzey Makedonya'nın Vasilevo Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Söğüt'ten Kuzey Makedonya'ya uzanan kardeşlik köprüsü

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve beraberindeki heyet, kardeş belediye ilişkileri kapsamında Kuzey Makedonya'nın Vasilevo Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        Belediye Meclis üyeleri ve Yazı İşleri Müdürü Refik Başaran'ın da yer aldığı heyet, ziyaretin ilk gününde Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov'un ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Pırasa Festivali'ne katıldı. Programda protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri ve yöresel yemeklerin tanıtımı gerçekleştirildi. Heyet ayrıca Vasilevo'ya bağlı Gradoşor Köyü'nde vatandaşlar ve gençlerle bir araya geldi. Ziyaretin ikinci gününde Gradoşor Köyü'ndeki Osmanlı Derneği ve Akçağ Camii ziyaret edildi. Dernek başkanına hediye takdim edilirken, tadilatı devam eden camideki çalışmalar hakkında bilgi alındı. Türkçe eğitim gören Türk öğrenciler de okullarında ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

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        Programın son bölümünde Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov ile bir araya gelen Söğüt heyeti, kardeş şehir ilişkileri ve hayata geçirilmesi planlanan Avrupa Birliği projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Karşılıklı hediye takdimlerinin ardından ziyaret tamamlandı.

        "Kardeşlik bağlarını pekiştirmeye devam edeceğiz"

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Ortak tarihimizden aldığımız güçle Söğüt ile Vasilevo arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmeye, kültürel ve kurumsal iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Belediye Başkanımız Slave Andonov'a ve Vasilevo halkına teşekkür ediyorum" dedi.

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