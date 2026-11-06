Bilecik'te çocuğa cinsel istismarından aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen takipli faaliyet kapsamında Hasan E. (54) isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamada, şahsın Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunun kararıyla ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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