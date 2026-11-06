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        İki branşta şampiyon oldular

        Bilecik'in Söğüt İlçe Kaymakamlığı takımları, iki branşta şampiyon oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        İki branşta şampiyon oldular

        Bilecik'in Söğüt İlçe Kaymakamlığı takımları, iki branşta şampiyon oldu.

        Türkiye Geneli Kamu Spor Oyunları Turnuvası kapsamında Bilecik'te düzenlenen müsabakalarda Söğüt Kaymakamlığı takımları voleybol ve masa tenisinde şampiyonluk elde etti. İki branşta elde ettikleri başarıyla Marmara Bölge Müsabakalarına katılma hakkı kazanan takımlar, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti.

        "İlçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum"

        Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "İki farklı branşta elde edilen bu başarı bizleri gururlandırdı. Takımlarımızın gösterdiği azim ve mücadele için kendilerini tebrik ediyorum. Marmara Bölge Müsabakalarında da ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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