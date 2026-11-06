Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Düzgün'e tebrik ziyaretleri

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başlayan Ercan Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat üyeleriyle birlikte Ercan Düzgün ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Düzgün, Meclis Başkanı İsmail Berberoğlu, yönetim kurulu ve meclis üyelerini belediyede ağırladı. Subaşı, "Yeni görevlerinde bir kez daha başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.