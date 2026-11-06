Başarılı antrenör Burulday, UEFA C lisans antrenör eğitimleri başladı

Kütahya'da beş gün süren ve futbol antrenörü olmak isteyen 23 antrenör adayının katıldığı UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi sona erdi. Beş gün süren eğitimlerde kursiyerlere teorik ve uygulamalı dersler verildi. Eğitime 20252026 sezonunda 1299 Bilecikspor Kulübünde U14 U15 U16 yaş gruplarında şampiyonluk yaşamış 1299 Bilecikspor Antrenörü Onur Burulday katıldı.

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