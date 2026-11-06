Başkan Tekin, stattaki tüm ürünleri satın aldı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, lösemili çocuklara umut olmak ve farkındalık çalışmalarına destek vermek amacıyla açılan stanttaki tüm ürünleri satın alarak örnek bir dayanışmaya imza attı.

28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından lösemiye dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve lösemili çocukların tedavi ve eğitimlerine katkı sunmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise dayanışmaya anlamlı bir katkı sundu. Başkan Tekin, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yararına hazırlanan stanttaki ürünlerin tamamını satın alarak hem öğrencilerin emeğine destek oldu hem de lösemili çocuklara umut olma çağrısına ortak oldu.

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Turuncu kurdelelerle farkındalık mesajı

Etkinlikte yalnızca satış yapılmadı; lösemi konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla öğrenciler de farkındalık çalışmalarına katıldı. Kız öğrencilerin saçlarına, erkek öğrencilerin ise yakalarına turuncu kurdeleler takılarak Lösemili Çocuklar Haftası'nın önemine dikkat çekildi. Okul Müdürü Bilal Çoğul, etkinlik sonrası, okul girişinde açılan stantta LÖSEV Dükkan ürünlerinin satışa sunulduğunu ve elde edilen gelirin vakfa gönderileceğini belirtti.

"Bir çocuğun gülümsemesine vesile olmak her şeyden değerlidir"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, öğrencilerin ortaya koyduğu duyarlılığın ve dayanışma ruhunun kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, "28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Nabi Avcı Meslek Lisemizin kıymetli öğretmenleri ve öğrencilerinin LÖSEV yararına gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Gençlerimizin yalnızca derslerinde değil, hayatın içinde de duyarlı, merhametli ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştiğini görmek bizler için büyük bir gurur. Kendi emekleriyle hazırladıkları ürünleri lösemili çocuklarımıza umut olmak için satışa sunmaları gerçekten çok kıymetli. Biz de belediye olarak bu güzel dayanışmanın bir parçası olmak istedik. Stanttaki bütün ürünleri satın alarak hem öğrencilerimizin emeğine sahip çıktık hem de LÖSEV'e destek olmanın mutluluğunu yaşadık. Unutmayalım ki bazen küçücük bir destek, bir çocuğun hayatında kocaman bir umuda dönüşebilir. Lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmak, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek hepimizin insani sorumluluğudur. Pazaryeri Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği yalnızca hizmet üretmekten ibaret görmüyoruz. İhtiyaç duyulan her yerde dayanışmayı büyütmeyi, çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin yanında olmayı önemsiyoruz. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan, sevgi ve paylaşmak vardır. Bu anlamlı çalışmayı hazırlayan okul müdürümüz Bilal Çoğul'a, öğretmenlerimize, özellikle Seher Yıldırım öğretmenimize ve birbirinden duyarlı öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Her birinin emeğine ve yüreğine sağlık. Rabbim tüm hasta çocuklarımıza acil şifalar versin. Hiçbir çocuğumuzun yüzünden gülümseme eksik olmasın. Biz onların umuduna umut olmaya devam edeceğiz" dedi.