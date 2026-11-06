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        Devlet desteğiyle kurulan tesis sayesinde yem bitkileri 3 yıla kadar saklanabiliyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle kurulan tesiste işlenen yem bitkileri, sıkıştırılıp hava geçirmez ambalajlara alınarak 3 yıla kadar muhafaza edilebiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Devlet desteğiyle kurulan tesis sayesinde yem bitkileri 3 yıla kadar saklanabiliyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle kurulan tesiste işlenen yem bitkileri, sıkıştırılıp hava geçirmez ambalajlara alınarak 3 yıla kadar muhafaza edilebiliyor.

        Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkilileri, üyelerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını beslemek için ürettikleri mısır ve buğday silajları ile şeker sorgumlarının uygun olmayan saklama koşullarında bozulması nedeniyle 2022 yılında çözüm arayışına girdi.

        Bunun için Mart 2022'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı BEBKA'ya başvuran kooperatif yetkilileri, Ajansın 2022 Yılı Kırsal Kalkınma ve Destek Programı kapsamında 5 milyon 96 bin lira hibe aldı.

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        Destekle, Eylül 2024'te ilçeye bağlı Arapdede köyünde 5 bin 50 metrekare açık ve kapalı alana sahip Pazaryeri İlçesi ve Köyleri Yeşil Yem Bitkileri İşleme ve Paketleme Tesisi hayata geçirildi.

        Günde 200 ton yem işleme kapasitesine sahip tesiste, 5 kişi istihdam ediliyor. Tesise getirilen yemler sıkıştırılarak 400'er kilogramlık ambalajlara konuluyor. Yemler, hava almayacak şekilde paketlendikleri için bozulmaları önlenerek uygun koşullarda 3 yıla kadar saklanabiliyor.

        - Yem kayıpları neredeyse sıfıra iniyor

        BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, AA muhabirine, bu tesisle Pazaryeri ve köylerinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere büyük destek sağlandığını söyledi.

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        Üreticilerin önceden ciddi yem zayiatı yaşadığını belirten Bayram, "Böylece hem yem bitkilerini daha katma değerli şekilde işleyebiliyorlar hem de yaşadıkları zayiatları neredeyse sıfıra indiriyorlar. Ayrıca ciddi bir maliyet düşüşü gerçekleşmiş durumda. Bu da bizi memnun ediyor." dedi.

        Bayram, tesiste günde 12 saat çalışıldığını dile getirdi.

        Makine yardımıyla sıkıştırılıp paketlenen yemlerin oksijenle temasının kesildiğini, böylece bozulma oranının en aza indirildiğini söyleyen Bayram, "Aldığımız verilere göre de bölgede yem bitkileri üretiminde ciddi artış gerçekleşti. Bu da bizim için projenin önemli çıktılarından biri." diye konuştu.

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        Bayram, gelecekte de buna benzer projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

        Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş da önceden yem bitkilerini "gömme" adlı sistemle sakladıklarını, bu uygulamada yemlerin büyük oranda bozulduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Yemler, hem hava alması hem de kemirgenlerin tüketmesi nedeniyle neredeyse yüzde 50 oranında zayi oluyordu. Bu sistemde böyle bir durum yaşanmıyor. Ayrıca üreticilerimiz, hayvanlarının tüketecekleri kadar yemi açmış oluyorlar. Böylece bozulma oranı en aza indiriliyor ve yemler 3 yıla kadar saklanabiliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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