Yağışlar öncesi logar temizliği yapıldı

Pazaryeri Belediye ekipleri, beklenen yağışlar öncesinde su taşkınlarının yaşanmaması için ana arterlerdeki yağmur suyu ızgaraları ve logarlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından ilçe merkezindeki ana arterlerde bulunan yağmur suyu ızgaraları ve logarlar temizlenerek olası yağışlarda su birikintisi ve taşkın yaşanmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

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