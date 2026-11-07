Bilecik'te koruma altındaki çocuklar sporla gelişiyor

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, sporla gelişiyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar, düzenli olarak gerçekleştirilen badminton ve masa tenisi antrenmanlarına katılıyor. Antrenmanlarda çocukların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra spor yapma alışkanlığı kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Çocuklar, antrenmanlar sayesinde hem yeni beceriler kazanıyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

"Spor faaliyetleri sayesinde kendi yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz"

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek için farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Spor faaliyetleri sayesinde hem sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarını hem de kendi yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz. Her çocuğumuzun ilgi duyduğu alanlarda kendisini geliştirmesi ve geleceğe özgüvenle hazırlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.