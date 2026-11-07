Bilecik'te sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Cemalettin Köklü Parkı'nda 47 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Çalışmada 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ile genel güvenlik tedbirleri anlatıldı.

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