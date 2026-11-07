Bu yıl mantarlar adeta tabak büyüklüğünde Bilecik'te topraktan bereket fışkırdı, çuval çuval topladılar

Mantar sezonunun başlaması ile birlikte Bilecik'in yaylalarında adeta tabak büyüklüğünde olan kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye giden vatandaşlar çuval çuval mantar topluyor.

Mantar sezonunun başlaması ile birlikte birde havaların yağmurlu olmasıyla Bilecik'in yaylalarında kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye giden vatandaşlar kilolarca ağırlığında mantarlar topluyor. Mantar toplayan Sercan Doğan özellikle yaz yağmurlarının fazla yağması sebebi ile mantar bolluğunun olduğunu ve kanlıca mantarını da özellikle faydalarından dolayı topladıklarını belirtti.

Diğer bir mantar toplayan Kerim Çelikbilek, bu yıl mantarların adeta tabak büyüklüğünde olduğu söyleyerek, "Mantar besin değeri olarak çok besleyicidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, işin ehli tarafından toplanmasıdır. Eğer mantarları bilmiyor iseniz zehirlenme ihtimaliniz olabilir" dedi.