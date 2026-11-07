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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

        Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda muhtelif miktarda bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçları kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanırken, konuyla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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