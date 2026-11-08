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        Federasyon Başkanı Demir'den Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ziyaret

        Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeleri Federasyonu Genel Başkanı Tolgahan Demir, Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haşim Balcı'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Federasyon Başkanı Demir'den Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ziyaret

        Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeleri Federasyonu Genel Başkanı Tolgahan Demir, Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haşim Balcı'yı makamında ziyaret etti.

        Gerçekleşen ziyarette berberlik, kuaförlük ve güzellik salonu sektörünün mevcut durumu, meslek mensuplarının karşılaştığı sorunlar ve sektörün geleceğine yönelik konular ele alındı. Görüşmede ayrıca esnaf ve sanatkârlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve mesleki birlikteliğin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Federasyon Genel Başkanı Tolgahan Demir, "Mesleğimizin bugünü ve yarınını değerlendirdiğimiz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin sektörümüz için taşıdığı önemi bir kez daha vurguladık. Samimi sohbetleri, sıcak karşılamaları ve misafirperverliği dolayısıyla Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanım Haşim Balcı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

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