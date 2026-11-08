Bilecik'te ortak yazılı sınav sistemi için yeni dönem

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerinin niteliğinin artırılması büyük önem taşıyor. Ortak yazılı sınav sisteminin uygulama süreçlerini yakından takip ederek eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin tanıtım toplantısı, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Erdal Kılınç'ın katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıda sistemin uygulama süreçleri ve ölçmedeğerlendirme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin daha etkili, tutarlı ve nitelikli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

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