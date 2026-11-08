Jandarma Komutanı Vanlı muhtarlarla bir araya geldi
Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, il genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, il genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen buluşmada Vanlı, muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı ve etkin ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Vanlı, kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için muhtarlarla iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.
Buluşma toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.