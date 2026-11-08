Jandarma Komutanı Vanlı muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, il genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen buluşmada Vanlı, muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı ve etkin ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Vanlı, kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için muhtarlarla iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Buluşma toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.