Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi
Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine "Birlikte Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim düzenlendi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafikte saygı ve trafikte temel davranış şekilleri hakkında bilgi verildi.
Geleceğin bilinçli bireylerinin yetişmesi ve öğrencilerin trafik kurallarına karşı duyarlı hale gelmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.
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