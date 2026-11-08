Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine "Birlikte Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim düzenlendi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafikte saygı ve trafikte temel davranış şekilleri hakkında bilgi verildi.

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