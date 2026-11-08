Bilecik'te personele sertifika

Bilecik'te danışmanlık eğitimini tamamlayan personele sertifika verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Danışmanlık Tedbiri Uygulama Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan meslek personeline sertifikaları takdim edildi. Eğitim sürecinde danışmanlık tedbirinin uygulanmasına ilişkin mesleki bilgi ve deneyimler paylaşılırken, uygulama süreçlerinde görev alan meslek elemanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Eğitim programıyla personelin mesleki yetkinliklerinin artırılması ve danışmanlık tedbiri uygulamalarının daha etkin yürütülmesine katkı sağlanması hedeflendi.

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Danışmanlık tedbiri, çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi ve ailelerin güçlendirilmesi açısından önemli bir yere sahip. Meslek personelimizin bilgi ve deneyimlerini artırarak sahadaki çalışmalarını daha etkin yürütmelerini önemsiyoruz. Eğitim programını başarıyla tamamlayan tüm personelimizi tebrik ediyor, mesleki gelişimlerini destekleyen çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.