Bilecik'te ev yangını söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 08.11.2026 - 12:15 Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Düzmeşe köyünde, Yaşar Erdoğan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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