Bilecik'te yediği mantardan zehirlendi

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arşın'ın tedavisinin ardından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Olay, Söğüt ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Fatma A. (79), topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran kadına adli rapor düzenlendi.

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