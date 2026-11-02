Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil otluk alana girdi: 2 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Gümüş D. ile araçta yolcu olarak bulunan Zehra Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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