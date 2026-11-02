Pazaryerili muhtarlar İstanbul'u gezdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarları ile eşleri, Pazaryeri Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programıyla İstanbul'un tarihî ve kültürel mekânlarını ziyaret etti.

Pazaryeri Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarları ile eşlerine yönelik İstanbul gezisi düzenledi. Yoğun çalışma temposundan uzaklaşma ve İstanbul'un tarihî güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulan muhtarlar ve eşleri, unutulmaz bir gün yaşadı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öncülüğünde gerçekleştirilen gezi, aynı zamanda 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlara verilen bir sözün yerine getirilmesiyle de anlam kazandı. İstanbul'un tarihî ve kültürel değerlerini yakından görme imkânı bulan muhtarlar ve eşleri, gezi boyunca hem keyifli vakit geçirdi hem de ilçedeki yoğun görev ve sorumluluklarının arasında moral depoladı.

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Belediye Başkanı Zekiye Tekin, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu belirterek, mahalle ve köylerde vatandaşlarla belediye arasında güçlü bir köprü görevi üstlenen muhtarların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Pazaryeri Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul gezisi, muhtarlar ve eşleri için hem kültürel bir keşif hem de güzel anılarla dolu bir buluşma oldu.