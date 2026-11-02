Bilecik'te mantardan zehirlendi, hastanelik oldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kanlıca mantarı olduğunu düşündüğü mantarı yiyen bir kişi, zehirlenerek hastanelik oldu.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kanlıca mantarı olduğunu düşündüğü mantarı yiyen bir kişi, zehirlenerek hastanelik oldu.
Olay, Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Ç. (48), kanlıca mantarı olarak değerlendirdiği mantarı yedi. Bir süre sonra bulantı ve karın ağrısı şikâyetleri yaşayan şahıs, kendi imkânlarıyla Bozüyük Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından tedaviyi reddeden şahsın taburcu edildiği öğrenildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.