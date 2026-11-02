Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kazada, park halindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Ecem Naz Ş. ve Emine B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, BozüyükKütahya karayolu Akpınar mevkisinde Kütahya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil B. idaresindeki 06 CBF 73 plakalı otomobil, dörtlü ikaz lambaları açık şekilde emniyet şeridinde park halindeyken, aynı yönde seyreden Ahmet Mete T. yönetimindeki 34 KGM 914 plakalı otomobilin sol arka tarafından çarpmasıyla kaza meydana geldi.

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