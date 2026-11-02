Bilecik'te 46 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 46 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırıcılık çeşitleri anlatıldı. Ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık suçlarına karşı korunma yolları ve alınabilecek güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verirken, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

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