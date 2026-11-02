Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 araç ve 3 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada ise 1 şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile bong aparatı bulundu.
Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında toplam 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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