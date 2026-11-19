Kaza, Abdülhamithan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda K. (19) idaresindeki 11 ACR 890 plakalı motosiklet, merkez istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci açık yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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