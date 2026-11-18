Bilecik'teki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarihi eser niteliğindeki objelerin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarihi eser niteliğindeki objelerin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve bomba arama ile mayın arama köpek unsurlarının katılımıyla bir şüphelinin adresine "Anadolu Mirası" adı verilen operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 13 tarihi eser niteliğinde obje ve dedektör ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan F.S. ve M.S.S, gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.