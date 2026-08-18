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        Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Hamidiye köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alevler, 2 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personelle kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 2 bin metrekare alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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