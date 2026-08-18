Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yaklaşık 2 bin metrekare alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Alevler, 2 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personelle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hamidiye köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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