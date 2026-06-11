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        Bilecik'te seyir halindeki çekici yandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Bilecik'te seyir halindeki çekici yandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.

        Bozüyük-İnegöl kara yolunun Mezit11 mevkisinde H.S. idaresindeki 16 BZJ 168 plakalı çekicinin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.


        Kısa sürede büyüyen alevlere olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.


        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası çekici, kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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