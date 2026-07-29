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        Bilecik'te son kullanma tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çaya el konuldu

        Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çaya el koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Bilecik'te son kullanma tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çaya el konuldu

        Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çaya el koydu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde tespit ettikleri ruhsatsız depoda son kullanma tarihi geçmiş 768 kilogram poşet çay tespit etti.

        Denetimlerle ilgili görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, poşet çaylara el konulduğu ve deponun mühürlendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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