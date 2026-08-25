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        Bilecik'te SUV tipi aracın yol kenarına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te SUV tipi aracın yol kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Bilecik'te SUV tipi aracın yol kenarına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te SUV tipi aracın yol kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        K.Ö. (41) idaresindeki 41 KG 075 plakalı SUV tipi araç, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında devrildi.

        Kazada, sürücü ile eşi K.Ö. (35), çocukları E.Ö. (7) ve Ç.Ö. (5) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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