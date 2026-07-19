Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunduran 3 zanlı yakalandı
Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 3 zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.
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