Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Bozüyük İsmet İnönü Caddesi, Diş Hastanesi Kavşağı'nda 81 ADF 011 plakalı aracın kırmızı ışık ihlali sonucu 11 ACC 099 plakalı araca çarpmasıyla meydana gelen kazada, karşı yöndeki ışıklarda bekleyen 11 DJ 899 ve 26 RZ 561 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksarken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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