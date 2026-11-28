Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenci Yurt İşlemleri ve Planlama Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Bilecik'te öğrenci yurtlarında yürütülen çalışmaları inceledi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Bedir, İl Müdürü Ramazan Demir ile birlikte Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na geçti. Burada yurt müdürleri ve personelle bir araya gelen Bedir, yurtta sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede yurt hizmetlerinin işleyişine ilişkin karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Ramazan Demir, "Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması ve yurtlarımızda sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daire Başkanımız Ahmet Cemil Bedir'in ziyaretleri ve değerlendirmeleri bizim için önemli. Nazik ziyaretleri ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.