GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarladan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Küçükyenice köyü yakınlarındaki tarım arazisinde anız yakılması nedeniyle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını 60 personel, 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 helikopterle kontrol altına aldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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