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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Bilecik'te müze açılışına katıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Bilecik'in Söğüt ilçesinde oluşturulan Beylikten İmparatorluğa Dijital Tarih Müzesi'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 18:53 Güncelleme:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Bilecik'te müze açılışına katıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Bilecik'in Söğüt ilçesinde oluşturulan Beylikten İmparatorluğa Dijital Tarih Müzesi'nin açılışına katıldı.

        Müze bahçesindeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Aksu, programda yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin, Anadolu'daki Türk varlığının güçlenmesine önemli katkılar sağladığını söyledi.

        Ertuğrul Gazi'nin cesareti, kararlılığı ve devlet anlayışıyla sonraki nesillere büyük miras bıraktığını vurgulayan Aksu, şöyle devam etti:

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        "Bu mirasın en önemli merkezlerinden biri, kuşkusuz ki Söğüt'tür. 400 çadırlık Türkmen beyliğinden cihan imparatorluğuna gidilen süreçte, Söğüt'ün eşsiz stratejik konumunun ve emsalsiz jeopolitik desteğinin etki ve katkısı büyüktür."

        Aksu, Söğüt'ün Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olduğunu hatırlattı.

        - "Gençlerimiz, ülkemizin geleceğinin ve Türkiye Yüzyılı'nın en büyük güvencesidir"

        Beylikten İmparatorluğa Dijital Tarih Müzesi'nin modern sergileme teknikleri ve etkileyici görsel anlatımlarıyla adeta geçmişi geleceğe taşıyan bir köprü vazifesi göreceğini belirten Aksu, şunları kaydetti:

        "Gençlerimiz, ülkemizin geleceğinin ve Türkiye Yüzyılı'nın en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk gençliği, geçmişini bildikçe daha büyük şeyler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' sözü, tarih bilincine, Türk tarihinin ve kültürünün genç nesiller tarafından doğru öğrenilmesine verdiği önemi göstermektedir."

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        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da böylesine bir müzeyi ilçeye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Söz konusu müzeyi oluştururken Osmanlı'nın mirasına sahip çıkmayı ve Söğüt'ün köklü tarihini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını ifade eden Durgut, şöyle konuştu:

        "Çünkü inanıyoruz ki bir milletin geleceği, geçmişine sahip çıktığı yerde başlar. Bizler de bu anlayışla geçmişimize sahip çıkarken, çocuklarımızın ve gençlerimizin tarihini bilen, köklerinden güç alan ve ecdadının mirasını geleceğe taşıyan nesiller olarak yetişmesini istiyoruz."

        Organizasyon, açılış kurdelesinin kesilmesi ve müzenin gezilmesiyle sona erdi.

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        Programa, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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