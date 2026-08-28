MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, partisinin Bilecik 15. Olağan Kongresi'ne katıldı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Terörün ve şiddetin her türlüsünü reddeden anlayışın hakim kılınmasıyla, milli güvenliğin, kamu düzeninin, ekonominin ve demokrasinin gelişerek güçlenmesinin daha kolay olacağı açıktır." dedi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MHP Bilecik 15. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, programda yaptığı konuşmada, kongrenin Bilecik'e hayırlı olmasını diledi.

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"Terörsüz Türkiye" sürecinin emperyalist adımları boşa çıkararak bölgeye huzur, barış ve refah iklimini getireceğini vurgulayan Aksu, şöyle devam etti:

"Terörün ve şiddetin her türlüsünü reddeden anlayışın hakim kılınmasıyla, milli güvenliğin, kamu düzeninin, ekonominin ve demokrasinin gelişerek güçlenmesinin daha kolay olacağı açıktır. Bilindiği gibi Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca pek çok kirli senaryoya maruz kalmış, insanlarımız arasına nifak sokulmak istenmiştir."

Aksu, "Terörsüz Türkiye" hedefine giden yolda bugüne kadar pek çok engelin aşıldığının altını çizdi.

Bu süreçte Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM'de büyük çoğunlukla kabul edildiğini hatırlatan Aksu, "Atılan bu tarihi adım, milletimizin desteğiyle nihai hedefe ulaştırılacak, huzur, barış ve kardeşliğin kök saldığı kalıcı bir iklim tesis edilecektir." diye konuştu.

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MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ise büyük coşku ve sarsılmaz inançla bir araya geldiklerini ifade etti.

Parti olarak Türkiye'yi ön planda tutan bir anlayışı benimsediklerini anlatan Özkan, "Yürüdüğümüz bu kutlu yolda bizleri yeniden bu mukaddes göreve aday olma şerefini bahşeden bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Tek adaylı kongrede mevcut İl Başkanı Özkan, yeniden seçildi.

Organizasyona, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, diğer ilgililer ve partililer katıldı.