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        Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için doğa yürüyüşü yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için doğa yürüyüşü yapıldı

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Pazaryeri Kaymakamlığının himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Bulduk ve Kınık köyleri arasında 3 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Bulduk Köyü Muhtarlığınca katılımcılara verilen kahvaltının ardından başlayan yürüyüşe, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, jandarma ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ile Pazaryeri ilçesindeki öğrenciler katıldı.

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        Doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüş, Kınık köyünde sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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