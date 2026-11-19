PGL 6. Grup 6. hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk olacak. 22 Kasım pazar günü saat 14:00'da Darıca İlçe Stadı'ndan oynanacak zorlu maç öncesi hazırlarını sürdüren kırmızıyeşilli takımda son antrenmanda futbolcuların keyiflerin yerinde olduğu görüldü. Günü koşu ve çift kale maçla geçiren Osmanelispor'da hedef puan veya puanlar. Zorlu maç öncesi grupta 5'te yapan Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor liderliği sürdürürken, Osmanelispor 3 beraberlik 2 galibiyetle 9 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

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