Olay, Bilecik merkeze bağlı Koyunköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Öztürk isimli şahıs traktörüne kepçe aparatını taktığı sırada çamurluk kısmına sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk’ün cenazesi, yapılacak işlemler için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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