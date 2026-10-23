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        Uyuşturucu satıcısı yakalandı

        Bilecik'te 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Uyuşturucu satıcısı yakalandı

        Bilecik'te 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yakalaması olan şahıslar üzerinde bir çalışma yapıldı. Hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. Y. isimli şahıs yakalandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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