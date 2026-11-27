UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" pankartı açan taraftarlar Bingöl'e döndü.

Maçın ardından Beşiktaş'ın Çarşı Bingöl grubu kara yoluyla Batum'dan Erzurum'a, ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesine ulaştı.

Maçta "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" pankartı ve Filistin bayrağı açan grup, Karlıova ilçesinde vatandaşlar tarafından karşılandı. Meşaleler ile karşılanan grup ilçe halkı tarafından ağırlandı. Grup, maçtaki pankartı Karlıova ilçesinde de açtı.

Daha sonra il merkezine geçen grubu, kent girişinde Kervansaray mevkisinde de vatandaşlar meşalelerle karşıladı.

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- "Amacımız Filistin'deki zulmü duyurmaktı"

Çarşı Bingöl grubundan Ercan Gürsaçtı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcistan polisinin kendilerine çok fazla baskıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hem psikolojik hem de fiziksel şiddette bulundular. Sınır kapısından maç bitimine kadar sürekli bizimle uğraştılar. Polislerin taraftara uygulamaması gereken şiddeti uyguladılar. Her şeye rağmen 'İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük' pankartımızı açabildik. Amacımız Filistin'deki zulmü duyurmaktı. Başardıysak ne mutlu bize."

Çarşı Bingöl grubu sorumlusu İlyas Kırçiçek de maruz kaldıkları biber gazı ve şiddetten dolayı seslerinin kısıldığını söyledi.

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Rakibin bir İsrail takımı olduğu için gereğinden çok fazla haykırdıklarını ifade eden Kırçiçek, şöyle konuştu:

"Gazze ve Filistin için her şeyimizi verebiliriz. Savaşa gidemesek de burada her şeyi duyurmak için elimizden geleni yaptık. Yapmaya devam da edeceğiz. Pankartı hazırlamakta pek çok arkadaşımızın emeği geçti. Sonuçta onu stada sokup amacımıza ulaştık. Oradaki emniyetin de bence sistemsel davrandığını düşünüyorum. Gürcistan'a giriş yaptığımızdan itibaren Türk bayrağı, Filistin bayrağı veya Beşiktaş bayrağı gördüklerinde muameleleri farklı oluyordu. Stada girişimize ve maç süresi boyunca devam etti. Bazı arkadaşlarımız yaralandı. Bazılarını polis aldı."

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Çarşı Bingöl grubu üyesi Yusuf Beri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gürcistan mercilerini aramalarından sonra Türkiye'nin gücünü arkalarında hissettiklerini söyledi.

Beri, "İyi ki burada bu ülkede doğmuşuz. Ülkemizin gücünü hissettik. Maruz kaldığımız şiddetten sonra Dışişleri Bakanlığından aradılar bizi. Sağlık durumumuzu sordular. Bir sorunumuzun olup olmadığını sordular. Biz ülkemizin gücünü orada yanımızda hissettik. Bizi yalnız bırakmadılar. Sürekli aradılar. Sağ olsunlar var olsunlar." ifadelerini kullandı.

- "Gürcistan'da değil de İsrail'de olduğumuzu düşündük"

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Abdulmutalip Kalkan da Gürcistan polisinin İsrail polisi gibi davrandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gürcistan'da değil de İsrail'de olduğumuzu düşündük. Çok fazla müdahale vardı. Arkadaşlarımız çok ağır darbeler aldı. Bilincini kaybeden arkadaşlarımız oldu. Türk bayrağı ve Beşiktaş arması görünce çok fazla tepki verdiler. Stada girerken de hiçbir şekilde Türk bayrağı sokmadılar. Yani muhteşem bir ırkçılık vardı Filistin'e verdiğimiz destekten dolayı. Maç başlamadan önce pankartımızı açtık. Açar açmaz kaldırdılar. Büyük tepki verdiler. Hatta arkadaşlarımızı ters kelepçe ile dışarı çıkardılar. Pankartımızı tekrar açmaya çalıştık. Yine müdahale ettiler. Sonunda açmayı başardık. Biz bir sesimizi duyururuz sanıyorduk. Onların zalimliği ve zulmü sesimizi her yere duyurdu. Bir yandan mutluyuz, en azından vermek istediğimiz mesajı fazlasıyla verdik. Filistin ve Müslümanların her zaman yanındayız."

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Dün akşam Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan müsabakanın 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etmiş, Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullanmış ve taraftarlara şiddet uygulamıştı.

Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitmiş, Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalışmıştı.

Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya dönmüş, 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etmişti. Beşiktaş, Gürcistan'da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenmişti.