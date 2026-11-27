Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Tugay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3’üne olay yerinde müdahale edilirken 2’si ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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