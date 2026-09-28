Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

Mehmet Darendeli de çalışmaları dolayısıyla Kalaycı'ya teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Beyti Kalaycı, tören mangası ve şube müdürlerince karşılanan Darendeli, daha sonra makam odasına geçti.

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