Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Darendeli görevine başladı.
Giriş: 28.09.2026 - 13:49 Güncelleme:
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Darendeli görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Beyti Kalaycı, tören mangası ve şube müdürlerince karşılanan Darendeli, daha sonra makam odasına geçti.
Darendeli'ye başarılar dileyen Kalaycı, kent halkından helallik istedi.
Mehmet Darendeli de çalışmaları dolayısıyla Kalaycı'ya teşekkür etti.
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