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        Bingöl'de 3 okulda çocuk oyun alanı ve spor tesisleri için protokol imzalandı

        Bingöl'de çocukların ve gençlerin eğitim ile sosyal alan imkanlarını artırmak amacıyla Vali Cahit Çelik başkanlığında 3 ayrı yapım protokolüne imza atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Bingöl'de 3 okulda çocuk oyun alanı ve spor tesisleri için protokol imzalandı

        Bingöl'de çocukların ve gençlerin eğitim ile sosyal alan imkanlarını artırmak amacıyla Vali Cahit Çelik başkanlığında 3 ayrı yapım protokolüne imza atıldı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever kurum ve şirket temsilcileri bir araya geldi.

        İmzalanan protokollerle kent merkezinde, Yayladere ve Karlıova ilçelerindeki okullara çocuk oyun alanları ile spor tesisi kazandırılması kararlaştırıldı.

        Protokol hükümleri doğrultusunda, zemin tanzimi ve çevre düzenleme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm yapım süreçleri hayırseverler tarafından üstlenilecek.

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        19 Ocak

        Siyabent şeker

        Helin ile tanıştıktan sonra görüşmeye başladık. Sonra ise dini nikahlı evlendik ve beraber yaşamaya başladık. En küçük tartışmada bile olayı büyütüp ailesinin evine gidiyordu. Olaydan önce Helinin abisi tarafından bıçaklandım. Helin ile sürekli tartışıyorduk. Sürekli tartışıp ayrılıyorduk. Sonrasında bana tekrar dönüyordu. Olaydan 3 önce hamile olduğunu söyledi. Helin bana bazen çocuğu aldıracağını söylüyordu. Bazen ise aldırmadığını söylüyordu. Olay yerine giderken korku içindeydim. Çevreyi kontrol ettim. Helin beni aradığı için gittim. Geldiğinde bana hakaretlerde bulundu. Pusuya düşündüğümü düşündüğüm için hedef gözetmeden üzerimdeki tabanca ile ateş ettim. Tabanca ruhsatsızdır. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra polisler gelip beni aldılar. Pişmanım ve keşke böyle olmasaydı. Helin beni sürekli tehdit ediyordu. Benden ayrılmak istemiyordu. Sürekli bebeği aldırmak istiyordu. Hastaneye gittik. 3 ay geçtiği için doktorun alamayacağını söyledi.

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        Maktulün annesi Kıymet Eren:

        Şikâyetçiyim cezalandırılmasını istiyorum.

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        Sanık beni kızımı ve annesini bile tehdit ediyordu. Kızıma telefon bile kullandırtmıyordu. Şikâyetçiyim cezalandırılmasını istiyorum.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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