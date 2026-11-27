Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 840 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

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