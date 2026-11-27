Batum'a sadece futbol maçını izlemek için değil, Filistin'e destek mesajı vermek amacıyla da gittiklerini aktaran Çarşı Bingöl yöneticilerinden Abdülmuttalip Kalkan, "Biz Gürcistan'da değil de İsrail'de olduğumuzu düşündük" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, dün akşam Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada İsrail takımı Hapoel Beer Sheva'yı 21 mağlup etti. Maç öncesinde Filistin'e destek amacıyla hazırladıkları pankartı açmak üzere Bingöl'den, Batum'a giden Çarşı Bingöl taraftarları, 'İşgale isyan, Filistin'e özgürlük' mesajıyla dikkat çekti. 21 biten maçın ardından Bingöl kafilesi, bugün memleketlerine göndü.

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"Gürcistan'da değil de İsrail'de olduğumuzu düşündük"

Çarşı Bingöl yöneticilerinden Abdülmuttalip Kalkan, Batum'a sadece futbol maçını izlemek için değil, Filistin'e destek mesajı vermek amacıyla gittiklerini belirterek, "Çarşı Bingöl grubu olarak kalktık Bingöl'den gittik. Sürekli deplasmanlara gidiyoruz, her türlü maçlara gidiyoruz. Bu maça ekstra gitmek istedik, farklı bir pankart hazırlamak istedik. Amacımız spordan ziyade başka şeyleri duyurmaktı. Çarşı olarak zaten sürekli farkındalık yapmaya çalışıyoruz. Sadece Bingöl değil aslında tüm Türkiye'deki Çarşı grupları, Çarşı Doğu Anadolu mesela özellikle. Dün Batum'a gittik saat 910 civarında. Pankartımızı açtık sonra bir şehirde ufak bir tur attık. Akşam maç saatine kadar çok fazla polis zilletine maruz kaldık. Çok fazla ırkçılığa maruz kaldık. Gürcistan'da değil de İsrail'de olduğumuzu düşündük. Gürcistan askeri, polisi değil de tamamen İsrail askeri, polisiyle karşılaştık. Çok ağır müdahaleler vardı, basına çoğu zaten yansımadı. Biz daha stada gitmeden de kortej halindeyken de birkaç arkadaşımız çok ağır darbeler aldı. Hatta bir arkadaşımız bilincini kaybetti. Allah ona da şifa versin. Onu hastaneye kaldırdılar" dedi.

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"Onların maalesef zalimliği, onların ayağına dolandı"

Türk bayrağını ve Beşiktaş armasından dolayı çok fazla tepki gördüklerini aktaran Kalkan, "Stada girerken de hiçbir şekilde Türk bayrağı sokmadılar. Atkılarımızda amblemle Türk bayrağı olduğu için içeri almadılar. Filistin'e verdiğimiz destekten dolayı ırkçılık vardı. Sonra maç başladı, maç başlamadan bir, iki dakika önce pankartımızı açtık. Açar açmaz kapattılar. Büyük tepkiler verdiler, hatta 23 arkadaşımızı ters kelepçe yapıp, stattan dışarı çıkardılar. Ondan sonra biz tekrar denedik, üç defa açmaya çalıştık. Polis, herkesin ağzının içine bakıp kavga etmek için, müdahale etmek için bekliyordu. Beklemediğimiz, istemediğimiz şeyler oldu. Biz de şiddete karşıyız ama maalesef oldu. Aslında bir yandan bizim işimize yaradı. Biz sesimizi duyururuz sanıyorduk. Ama onların maalesef zalimliği, zulümkarlığı onların ayağına dolandı, kendi ayaklarına sıktılar. Aslında çok daha fazla etki oluşturdu. Bu yüzden aslında memnunuz. Dün yediğimiz cop darbeleri olsun, ondan sonra biber gazları olsun bugün unutuldu. İçimiz çok rahat. Çarşı olarak farkındalık yapmak istedik. Sadece biz Bingöl olarak değil, orada 81 ilden Çarşı grupları vardı. Hepsi aynı şekilde o kadar şiddete maruz kaldılar ki. Hepsi delikanlı gibi çok iyi durdu. Hepsi hak ettiği şeylerle karşılık verdi. Maalesef dediğim gibi biz Gürcistan'da değildik, dün İsrail'deydik" diye konuştu.

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Yusuf Beri: "Farkındalık oluşturmuşsak ne mutlu bize diyoruz"

Çarşı Bingöl yöneticilerinden Yusuf Beri ise, "Dün stada geldiğimizde İsrail taraftarları, İsrail bayrakları açmışlardı. Ama bizim açtığımız pankartlara, Filistin bayrağına karşıydılar, bırakmıyorlardı. Çok fazla biber gazına maruz kaldık, şiddete maruz kaldık. 81 ilden gelen Çarşı'ya mensup arkadaşlar vardı. Ben Türkiye'den gelen Spor Şube Türk polisine çok teşekkür ediyorum, orada bize sahip çıktılar. Dışişleri Bakanlığı'ndan bizi aradılar, bir ihtiyacımız olup olmadığını, sağlık durumumuzu sordular. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Farkındalık oluşturmuşsak ne mutlu bize diyoruz. Çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.