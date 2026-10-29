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        Bingöl'de alzaymır hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki alzaymır hastasında 4 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 23:43 Güncelleme:
        Bingöl'de alzaymır hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp

        Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki alzaymır hastasında 4 gündür haber alınamıyor.

        Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki C.P., evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen şahıstan haber alamayan ailesi, çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, durumu polise bildirerek yardım istedi.

        C.P.'nin en son iki gün önce Solhan ilçesine bağlı Bazman köyünde görüldüğü belirtildi. 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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