Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de bulutlar yeryüzüyle buluştu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

        Bingöl'de bulutlar yeryüzüyle buluştu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

        Bingöl'de günlerdir etkili olan yağışların ardından alçak kesimlere kadar inen bulutlar, kentte eşsiz manzaralar oluşturdu. Dağların eteklerini ve yerleşim alanlarının üzerini kaplayan bulutlar, gökyüzüyle yeryüzünü adeta birleştirirken ortaya çıkan doğa manzarası dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Bingöl'de bulutlar yeryüzüyle buluştu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

        Bingöl'de günlerdir etkili olan yağışların ardından alçak kesimlere kadar inen bulutlar, kentte eşsiz manzaralar oluşturdu. Dağların eteklerini ve yerleşim alanlarının üzerini kaplayan bulutlar, gökyüzüyle yeryüzünü adeta birleştirirken ortaya çıkan doğa manzarası dron ile görüntülendi.

        Bingöl'de etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde oluşan bulutlar, kentin farklı noktalarında dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle dağların çevresinde ve yerleşim alanlarının üzerinde yoğunlaşan bulutlar, yeryüzüne kadar inmiş izlenimi oluşturdu. Bulutların arasında kalan dağlar, vadiler ve yerleşim alanları, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

        REKLAM

        Yerden çekilen görüntülerde dağların üzerine adeta bir örtü gibi yayılan bulutlar dikkat çekerken, dron ile kaydedilen görüntülerde ise bulutların kent merkezi üzerinde oluşturduğu manzara gözler önüne serildi. Havadan çekilen karelerde, bir yanda bulutlarla kaplanan yerleşim alanları, diğer yanda gökyüzüyle bütünleşen dağ silüetleri yer aldı. Yağışların ardından ortaya çıkan bu manzara, Bingöl'ün doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de alzaymır hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
        Bingöl'de alzaymır hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
        Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
        Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
        Karlıova'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Karlıova'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Bingöl'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı
        Bingöl'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı
        Solhan'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Solhan'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
        Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı